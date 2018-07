Wie geeft casino een nieuwe naam? 20 juli 2018

02u24 0

De bouw van het nieuwe casino van Middelkerke moet nog van start gaan, maar toch is men al op zoek naar een naam voor het hele gebouw. Het wordt immers veel meer dan enkel een casino, want in het gebouw komt er een hotel, een feestzaal en is er ruimte voorzien voor winkels en restaurants. Het consortium Testerep nodigt iedereen uit om mee te denken aan een naam voor het gebouw. Wie hieraan wil deelnemen, kan zijn suggestie voor 31 augustus doorsturen naar testerep@willemen.be. De winnaar wordt beloond met een vip-arrangement in het nieuwe complex. (BPM)