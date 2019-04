Westende krijgt kunstzinnige vuilnisbakken: hoe meer afval erin ligt, hoe kleurrijker de vuilbak wordt Timmy Van Assche

08 april 2019

19u33 0 Middelkerke Deze zomer zullen op het strand van Westende twee opvallende vuilnisbakken pronken. Hoe meer afval erin ligt, hoe kleurrijker ze worden. De werken zijn volop in de maak en zijn van de hand van kunstenaar Rik Delrue.

Het Westendse strand krijgt twee leuke vuilnisbakken in de vorm van een zwembandje: een toekan en krab. De kunstwerken zijn nog niet klaar, maar de ontwerpen zijn er wel al. “Het concept dat erachter zit is logisch: als je meer afval gooit in de vuilnisbakken, hoe kleurrijker ze zullen worden", vertelt bevoegd schepen Eddy Van Muysewinkel (Lijst Dedecker). “Al noem ik de vuilnisbakken liever echte kunstwerken. Hoe dan ook, we willen iedereen duidelijk maken dat afval niet hoort rond te slingeren op het strand. We kunnen de kunstwerken ook verplaatsen en inzetten op andere plaatsen, zoals pakweg het Normandpark.” De vuilnisbakken kosten 28.000 euro, maar de gemeente kan rekenen op subsidies van het Vlaamse project Mooimakers.