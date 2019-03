Westduin viert vijf jaar: “Bij ons staat gezelligheid centraal” Timmy Van Assche

26 maart 2019

17u22 0 Middelkerke Woonzorgcentrum Westduin in de Badenlaan heeft zijn vijfde verjaardag gevierd. “Gezelligheid en contact staan bij ons centraal”, zegt directeur Martien Crombez.

Westduin telt 136 bewoners. Het moderne woonzorgcentrum, dat 151 kamers telt, betrok alle bewoners bij de verjaardag. Het werd een ontzettend gezellige bedoening met hapjes en drankjes, een foto-expo en een optreden van zanger Paul Bruna. “Gezelligheid, samen tijd doorbrengen en onderling contact zijn voor ons belangrijke waarden. Dit is dan ook een mooie dag”, vertelt Crombez. “Onze 97 medewerkers staan altijd voor hen klaar. We zijn als centrum ook gespecialiseerd in begeleiding van personen met dementie.” Het woonzorgcentrum telt zowel Westende- en Middelkerkenaars, maar ook tweedeverblijvers die zijn ‘blijven plakken’ of ouders van tweedeverblijvers. “Bij ons hoor je veel dialecten en dat maakt het ook mooi”, besluit de directeur.