West-Vlaming bestolen van camper tijdens tripje in Frankrijk met dochter en kleindochter (5) BBO & CDR

06 maart 2019

18u54 0 Middelkerke Westendenaar Johan Verweirder (63) is vanmorgen in Frankrijk bestolen van zijn camper. Hij is op vakantie met zijn dochter (35) en kleindochter (5) in de regio van Bordeaux. “We zijn alles kwijt. Zelfs onze identiteitspapieren. Het enige wat ik nog heb is mijn gsm. Gelukkig maar, zo kunnen we het thuisfront verwittigen”, zegt een aangeslagen Johan.

Vader, dochter en kleindochter waren afgelopen vrijdag vertrokken op vakantie en zouden komende vrijdag terugkeren. Maar hun tripje kende vanmorgen een vervroegd en onaangenaam einde. De camper van Johan werd rond 10.30 uur gestolen in de gemeente Biscarrosse aan de Atlantische kust, zo’n 75 kilometer verwijderd van Bordeaux.

“Mijn kleindochter was paard aan het rijden in een manege. Toen we rond 11 uur zouden vertrekken, bleek onze camper van de parking verdwenen. We hebben werkelijk niets meer over”, aldus Johan Verweirder. Naast alle identiteitsdocumenten, kledij, voedsel en kampeergerief zijn ze ook drie fietsen, een laptop, een iPad en iPhone kwijt.

De gestolen camper met nummerplaat 1 NLD 532 heeft het chassis van een Renault Master en een cabine van n het Italiaanse merk Rimor Koala. De nieuwprijs van zo’n model bevindt zich rond de 50.000 euro. “Onze camper was nochtans op slot. Ook de politie begrijpt niet hoe dieven zo makkelijk weg zijn kunnen rijden”, gaat Johan verder. Intussen heeft zijn verzekeringsmaatschappij het nodige gedaan om hen thuis te krijgen.

Repatriëring

“Morgen worden we gerepatrieerd. Of dat met de trein of met het vliegtuig zal zijn, weten we nog niet. De nacht kunnen we doorbrengen op hotel. In elk geval zijn we erg aangeslagen. Het is absoluut niet aangenaam om zoiets mee te maken”, aldus Johan. Hij deelde inmiddels een bericht op Facebook in de hoop dat iemand zijn camper opmerkt.

