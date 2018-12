West-Vlaamse primeur voor De Zwerver: ‘Crayon Sun’ stelt debuutplaat voor Timmy Van Assche

18 december 2018

18u58 1 Middelkerke Komende zaterdag komt de nieuwe band ‘Crayon Sun’ haar debuut voorstellen in muziekclub De Zwerver. Het is meteen de allereerste ‘release show’ van de band in onze provincie.

De nieuwe band is een samenwerking tussen Aldo Struyf en Big Dave. Struyf kennen we als frontman van ‘Creature with the Atom Brain’, lid van ‘Millionaire’ en sidekick van de Amerikaan Mark Lanegan. Big Dave heeft er een rijk verleden opzitten bij diverse bluesbands, waarvan The Electric Kings de bekendste is. Naast zanger is Big Dave vooral bekend als mondharmonicaspeler. Aldo Struyf, die sinds de release van Mark Lanegans doorbraakplaat Bubblegum (2004) nummers schrijft voor de Amerikaan, schreef de songs van deze plaat met Big Dave in het achterhoofd. De gelijkenissen tussen Lanegan en Big Dave zijn trouwens opvallend. Het resultaat is een fantastische plaat die klinkt als ‘voodoo gospel’ gemengd met psychedelische ‘desert blues. Denk aan ‘Masters Of Reality’, die jammen met Nick Cave and the Bad Seeds. Tickets kosten 6 euro in voorverkoop, 8 euro aan de deur. Het optreden start om 21.30 uur. Dj Bram Moony verzorgt de afterparty. Alle info: www.leffingeleuren.be.