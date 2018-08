Werken aan tramtraject Lombardsijde op schema 17 augustus 2018

De aanleg van het nieuwe tramtraject op de middenberm van de N34 tussen Lombardsijde en Nieuwpoort verloopt zoals gepland. Het nieuwe traject komt tussen het kruispunt met de Zeelaan in Lombardsijde en het Albert I-monument in Nieuwpoort.

Woordvoerster van De Lijn Inge Debruyne: "Momenteel is men nog bezig met de aanleg van het spoor en de bovenleidingen aan beide zijden. Binnenkort start de tweede fase. Die bevat ook de heraanleg van de wegenis aan de noordzijde van de N34 en de aanleg van een fietspad. Als alles verder vlotjes verloopt, moet het traject klaar zijn in het voorjaar van 2019." Door de nieuwe verbinding zal het traject 300 meter korter zijn dan het huidige traject door het dorp van Lombardsijde. Er komen nieuwe haltes aan het kruispunt met de Zeelaan en ter hoogte van de Schoolstraat. Ook het aantal doorsteken over de trambedding verandert, enkel de doorsteken aan de Zeelaan en aan het Albertmonument blijven behouden. Alle andere doorsteken worden volledig afgesloten voor het autoverkeer. Voor de aanleg van het nieuwe traject is 12,9 miljoen euro voorzien.





En daarna het dorp zelf

Het Agentschap Wegen en Verkeer investeert ook 3,3 miljoen euro in het structureel onderhoud van de N34 langs het nieuwe tramtracé. Na de werken aan de N34 is daarna de vernieuwing van de Zeelaan aan de beurt. Als de tram eenmaal volledig uit Lombardsijde zelf verdwenen is, wordt uiteindelijk de hele dorpskern heringericht.