Werken aan nieuwe fietspaden 01 september 2018

02u26 0

Om de gemeente veiliger te maken voor fietsers staan dit najaar nog een aantal ingrijpende werken op het programma. Zo komt er een fietspad tussen de Tarwestraat en de nieuwe verkaveling aan de Oostendelaan. Schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V): "De brug over het geleed is al in productie en de komende maanden wordt ook de wegenis aangelegd". De laatste fase van de werken aan de tramwegel in Leffinge is ook ingegaan. Tegen eind september zal de wegel weer toegankelijk zijn. Burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open Vld): "De verharding van het fietspad wordt vervangen door beton en bomen werden verwijderd om de zichtbaarheid te bevorderen. Er komt ook verlichting." Nog dit najaar starten de nutswerken voor het fietspad langs de Brugsesteenweg en de Schorestraat. (BPM)