Werk van Deense kunstenaar in gemeente

Tijdens de triënnale Beaufort, die loopt van 30 maart tot 30 september 2018 aan de kust zal een kunstwerk van de Deense kunstenaar Simon Dybbroe Moller te zien zijn in Middelkerke. De kunstenaar is dan wel een Deen, hij werkt en leeft in Frankfurt en stelde al werken tentoon in heel wat wereldsteden als New York, Kopenhagen en Berlijn en wordt aanzien als heel veelzijdig. Hij sleepte ook al enkele awards in de wacht. Het gemeentebestuur van Middelkerke is zinnens om het kunstwerk van de Deen na Beaufort over te nemen om het deel te laten uitmaken van het beeldenpark tussen Westende en Middelkerke. (BPM)