War-Art-Peace zet oorlogsverleden in de kijker met expo's en re-enactment 01 september 2018

In De Stille Meers in Middelkerke vindt op 8 en 9 september een uniek evenement plaats in het kader van de herdenking van het bevrijdingsoffensief van WOI. Maar ook WOII wordt niet vergeten. Er zijn tentoonstellingen , een re-enactment en de mogelijkheid om deel te nemen aan een soldatenlunch.





De culturele verenigingen Pallet en Terra Mani gaan samen met hun leden de artistieke strijd aan met het oorlogsverleden. Zo staan er een fototentoonstelling en een tentoonstelling rond militaire objecten op het programma. Ook oorlogsdagboeken en kunstwerken rond het oorlogsverleden worden tentoongesteld. Uniek is een re-enactment onder leiding van Kenny Desaever. Verschillende strijdkrachten worden uitgebeeld en er is zelfs een mogelijkheid om op 8 september om 12.30 uur te lunchen met de soldaten. Deelnemers kunnen kiezen tussen een WOI- of een WOII-maaltijd. Het evenement War-Art-Peace vindt plaats in zaal De Stille Meers in de Sluisvaartstraat. De officiële opening is op vrijdag 7 september om 19 uur met onder meer een Last Post-ceremonie en een optreden van Pure. Wie de expo wil bezoeken, kan dat op 8 en 9 september van 13 tot 18 uur. (BPM)