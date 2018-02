Wandelclub geeft 600 euro aan goed doel 09 februari 2018

Wandelclub De Duintrappers Westende vzw heeft vorig jaar de Stripfigurentocht in Middelkerke georganiseerd. De opbrengst werd nu geschonken aan het Fonds van de burgemeester. De cheque van 600 euro werd in ontvangst genomen door burgemeester Janna Rommel-Opstaele. Op de foto zien we de burgemeester in gezelschap van de bestuursleden Lut Rossey, Roy Vandergunst, Birger Coulier, Franky Borny en voorzitter Marc Coulier. De volgende wandeltocht is op 15 februari. Meer op www.duintrappers.be.





(BPM)