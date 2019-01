Wandelaars redden in visnet verstrengeld zeehondje op strand van Lombardsijde Bart Boterman

11 januari 2019

15u36 0 Middelkerke Een jong zeehondje is afgelopen morgen van de dood gered dankzij wandelaars op het strand van Lombardsijde. Het dier zat volledig verstrengeld in een aangespoeld visnet. Redster Martine Meeus (55) uit Middelkerke was rond 11 uur samen met haar echtgenoot en drie honden op wandel op het strand. “We zijn Proper Strand Lopers en zagen de netten liggen. Toen we die wilden opruimen, merkten we dat er een zeehondje in vast zat”, getuigt ze.

Martine had echter geen mes bij om de netten door te snijden. “Ik ben dan maar richting de militaire basis in Lombardsijde gerend. Aan de toegangspoort aan het strand was net een militair bezig met een kraan, het strand aan het nivelleren. De man schoot meteen ter hulp en ging om een mes. Samen hebben we het zeehondje kunnen bevrijden”, aldus Martine. Zonder haar ingrijpen zou het jonge zeehondje wellicht zijn omgekomen van ontbering.

“Tijdens de bevrijding was de zeehond best onder de indruk. Onze honden zijn gelukkig braaf en keken rustig toe. De zeehond riep om zich heen, maar probeerde gelukkig niet aan te vallen. Misschien besefte het dier dat we redding brachten. Op eigen houtje is het vervolgens richting de zee gekropen, zo’n 200 meter ver. Dat duurde toch minstens een halfuur. Een keer keek het beestje nog achterom”, gaat Martine verder.

De vrouw en haar echtgenoot bleven de zeehond de hele tijd in het oog houden. “Tot het dier uiteindelijk de zee bereikte en begon te zwemmen. Dat gaf ons echt een goed gevoel, want dankzij ons heeft het dier het overleefd. De zeehond zag er precies blij uit omdat hij opnieuw de vrijheid rook”, glundert Martine. Na de reddingsoperatie voerde ze uiteindelijk uit wat ze van plan was, namelijk de aangespoelde visnetten in de vuilnisbak gooien.