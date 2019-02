Vzw Toerisme Middelkerke ontbonden: “Gedaan met torenhoge zitpenningen” Timmy Van Assche

17 februari 2019

12u43 0 Middelkerke De vzw Toerisme Middelkerke wordt ontbonden en vervangen door een gemeenteraadscommissie. “De grootste uitgavenpost van de vzw was maar liefst 72.000 euro aan zitpenningen”, zegt schepen Tom Dedecker. “Die tijd is voorbij.”

Het gemeentebestuur pleit voor een meer efficiënt en rechtlijnig beleid en wil de betrokkenheid van de gemeenteraad verhogen. Het is een van de redenen waarom de vzw Toerisme wordt ontbonden. In de plaats komt een gemeenteraadscommissie voor vrije tijd en toerisme. “Elf gemeenteraadsleden zullen het college van burgemeester en schepenen adviseren over vijetijds- en toerismedossiers”, zegt schepen van toerisme en financiën Tom Dedecker. “De commissie komt maximum twee keer per maand samen en vervangt de vzw, die tot voor kort de krachtlijnen van het toeristische beleid bepaalde. De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het toeristisch en vrijetijdsbeleid komt terug bij het gemeentebestuur te liggen. De vzw bracht ook onnodig veel administratieve rompslomp met zich mee.”

72.000 euro aan zitpenningen

Voor schepen Dedecker heeft ontbinding van de vzw nog een andere reden. “De grootste uitgavenpost van de vzw Toerisme waren de zitpenningen: 72.000 euro per jaar voor de eigen raad van bestuur. Soms werd wekelijks samengekomen en dubbele zitpenningen van 350 euro per week uitbetaald. Het liep de spuigaten uit en dat hebben we vanuit de oppositie ook vaak aangeklaagd. We maken hier komaf mee en gaan terug naar enkelvoudige vergoedingen van 175 euro per zitting." Francine Ampe-Duron (CD&V) wordt voorzitter van de commissie. Naast de negen stemgerechtigde leden van Lijst Dedecker, Open Vld en CD&V, krijgen Groen en N-VA een raadgevende stem.

Uitdoofscenario AGB

Ook de gemeenteraadscommissie algemeen beleid krijgt een nieuwe injectie. “Deze commissie bestond louter pro forma”, aldus Dedecker. “We blazen ze nieuw leven in en zullen de gemeenteraad nauwer betrekken bij belangrijke dossiers. Er wordt één keer per maand samengekomen om het college te adviseren over grote overkoepelende dossiers.” Tot slot wordt is er een uitdoofscenario voor het Autonoom Gemeentebedrijf Middelkerke. Dat werd ooit opgericht door de gemeente voor de recuperatie van btw bij de ontwikkeling en uitbating van gemeentelijk vastgoed. De raad van bestuur zal nu slechts zes keer per jaar samenkomen, de noodzaak van een directiecomité valt weg, geeft Dedecker nog mee.