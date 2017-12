Vrouw rijdt met auto tegen kusttram 02u38 0 Middelkerke Het tramverkeer tussen Oostende en De Panne werd dinsdagavond tweemaal onderbroken na twee verkeersongevallen, toevallig beiden op het grondgebied van Middelkerke.

Rond 19 uur verloor een vrouw de controle over het stuur van haar Peugeot Partner in de Hector Verhaegelaan in het centrum.





De vrouw ramde net op het kruispunt met de tramsporen een paal waarna haar wagen op de sporen bleef staan. Een aankomende tram kon nog op tijd stoppen, maar kon niet meer passeren.





De vrouw raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het tramverkeer was rond 20 uur terug goed op gang gekomen, maar rond 22.15 uur gebeurde een nieuw ongeval, deze keer in Lombardsijde.





De bestuurster van een BMW kwam vanuit de Schoolstraat en wilde het Dorpsplein in Lombardsijde dwarsen. Ze had de tram echter niet zien aankomen en het kwam tot een flinke botsing. De BMW werd door de klap van de tram weg geslingerd en kwam tegen een katafootpaaltje terecht. Op de tram zaten enkele tientallen passagiers, zij bleven ongedeerd.





Omdat de auto de vrije doorgang op de tramsporen belemmerde werd het tramverkeer opnieuw stilgelegd.





Tegen 23 uur was er terug normaal verkeer. (JHM)