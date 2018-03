Vrijwilligers klaar voor Sluze Kermesse 23 maart 2018

Onder de noemer 'Met een hart voor de Sluze' hebben Bart Vandekerkchove en Steve Lobbrecht van het Sluis- en Tuinwijkcomité alle vrijwillige medewerkers van de Sluze Kermesse bijeengeroepen. 38 medewerkers kwamen bijeen om de taken te verdelen en de eerste voorbereidingen te treffen. De kermis vindt plaats in het Sinksenweekend. Topper wordt het optreden van Les Truttes op vrijdag 18 mei.





Verder zijn er nog optredens van onder meer Jettie Pallettie, Snollebollekes, De Alpenzusjes, Paul Bruna, Yves Segers, Funky D, Edelweiss, Arrow, Danny Jones en orkest en The Blue Pitta's. Ook de tiende Vespa Ride Out staat op het programma en op maandag 21 mei is er de rommelmarkt in de straten van de wijk.





(BPM)