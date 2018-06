Vrijgesproken voor 87 per uur in bebouwde kom 27 juni 2018

Een vrouw uit Middelkerke is door de Brugse politierechter vrijgesproken voor een snelheidsovertreding van 87 kilometer per uur in de bebouwde kom. Op 28 juni vorig jaar werd de bestuurster geflitst langs de Vaartdijk-Zuid toen ze Leffinge passeerde en uit de richting van Gistel kwam. Er stond toen geen verkeersbord dat het binnenrijden van de bebouwde kom signaleert. "Met beeldmateriaal toonden we de rechter aan dat het bord effectief ontbrak. Mijn cliënte werd vrijgesproken op basis van twijfel", zegt advocaat Thomas Bailleul. Volgens het Openbaar Ministerie werd het verkeersbord, dat er inmiddels opnieuw is aangebracht, mogelijks ontvreemd door vandalen. De toegelaten snelheid (50 kilometer per uur) stond weliswaar op het wegdek geschilderd, maar dat achtte de politierechter niet voldoende rechtsgeldig. Eigenlijk reed de bestuurster nog 17 kilometer per uur te snel in de veronderstelling van een 'zone 70'. Maar daarvoor werd ze niet gedagvaard. (BBO)