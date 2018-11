Voortaan ook andere activiteiten in kerk van Sint-Pieterskapelle 16 november 2018

Voortaan zullen er ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden in het kerkgebouw van Sint-Pieterskapelle. De Sint-Pieterskerk is onttrokken aan de eredienst en daardoor is het ook mogelijk om er niet-religieuze activiteiten te laten plaatsvinden in de kerk. Er wordt in samenspraak met de mensen van de plaatselijke kerkfabriek en het bisdom in Brugge een huishoudelijk reglement opgemaakt om een duidelijke reglementering te formuleren. Het beheer van de Sint-Pieterskerk is voortaan ook in handen van het gemeentebestuur van Middelkerke. (BPM)