Voormalige trainer van DAVO Westende vrijgesproken voor het bezit van speed en clenbuterol Siebe De Voogt

14 maart 2019

15u16 0 Middelkerke De voormalige hoofdcoach van DAVO Westende is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor het bezit van speed en clenbuterol. Volgens L.S. (37) wilde zijn vriendin hem een loer draaien en die piste leek ook de rechter niet ondenkbaar.

Het gerecht viel op 20 mei 2017 binnen in de woning van L.S. (37) na een anonieme tip. In de diepvriezer van de voetbaltrainer troffen ze 205 gram speed en 84 tabletten clenbuterol, een verboden spierversterkend middel, aan. De man zelf vloog een maand achter de tralies. Hij was net aangesteld als hoofdcoach van DAVO Westende. De vierdeprovincialer zette hem prompt op straat. Het parket vervolgde S. uiteindelijk enkel voor drugsbezit, want het onderzoek kon geen verkoop aantonen. “Al is dat meer te wijten aan de omerta binnen het voetbalmilieu. Beklaagde is lid van de harde kern van Club Brugge. Hij zou volgens onze info speed verkopen in dat milieu, maar dat hebben we dus nooit hard kunnen maken.”

L.S. ontkende in alle toonaarden dat de aangetroffen drugs van hem waren. “Het is zijn ex die hem een loer wilde draaien”, pleitte zijn advocaat Franky Baert. “Het is wel erg toevallig dat de speurders bij de huiszoeking recht naar de diepvriezer liepen en de rest van de woning ongemoeid lieten. Zijn ex-vriendin met wie hij 8 jaar lang een relatie had, wilde hem er gewoon bij lappen.” De rechter acht die piste niet ondenkbaar. In zijn vonnis haalt hij aan dat op de aangetroffen zak speed geen sporen of DNA van L.S. werden aangetroffen. Bovendien werden tijdens het telefonieonderzoek geen druggerelateerde berichten of gesprekken gevonden. “Er is dan ook redelijke twijfel over zijn schuld, waardoor beklaagde moet vrijgesproken worden.” DAVO Westende distantieerde zich steeds van de zaak.