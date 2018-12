Voormalig koppel veroordeeld voor cannabisplantage nabij Zeedijk Siebe De Voogt

06 december 2018

15u30 0

Een 66-jarige man uit het Limburgse Halen heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden gekregen voor een cannabisplantage die eerder dit jaar werd ontdekt in de buurt van de Zeedijk in Westende. R.R. huurde in mei samen met zijn toenmalige partner R.D. (48) een woning langs de Koning Ridderdijk. De eigenaar van het huis verwittigde de politie toen hij tijdens schilderwerken een cannabisgeur gewaar werd. Bovendien bleken z’n huurders opvallend veel elektriciteit te verbruiken. Op de zolder van de woning trof de politie 92 cannabisplanten aan. Het koppel had in april al eens geoogst. De opbrengst van 8 kilo cannabis verkochten ze voor 6.000 euro in het Nederlandse Tilburg. R.R. kreeg in 2015 al eens 30 maanden cel voor gelijkaardige feiten. De man kweekte de drugs naar eigen zeggen eerder uit verveling. “Het was me niet om het geld te doen beweerde hij.” Aan de staat moet hij nu, net als zijn ex-partner, 3.000 euro aan drugsgeld terugbetalen. De vrouw, op haar beurt, kreeg donderdagmorgen een werkstraf van 150 uren.