Voorlopig geen nieuw casino: Middelkerke verbreekt omstreden contract met bouwheer Timmy Van Assche

27 maart 2019

12u00 14 Middelkerke Het gemeentebestuur van Middelkerke heeft de overeenkomst voor de bouw van een nieuw casino stopgezet. “Bouwgroep Willemen bleef systematisch in gebreke”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

“We stelden bij het aantreden van het nieuwe gemeentebestuur systematische gebreken vast in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat vanaf het project gegund werd”, laat het schepencollege weten. “Groep Willemen, die via de tijdelijke handelsvennootschap Testerep het nieuwe casino zou bouwen, liet al snel na om vooruitgang te maken in het dossier.” Zo werd het oude casino wel afgebroken, maar bleef een archeologische studie en onderzoek naar de zeewering uit. “Bovendien slaagde Willemen er niet in om een sluitend financieel plan voor de realisatie van het gebouw af te leveren."

Na finaal overleg met alle betrokken partijen werd dus beslist om de stekker uit het project te trekken. “De bouwgroep is gewoonweg niet in staat om het project te realiseren”, vervolgt het schepencollege. “Het project wordt van rechtswege volledig beëindigd. We starten met een propere lei en schrijven een nieuwe aanbesteding uit, zowel voor de bouw van een nieuw casino als voor de uitbating ervan. We willen meer controle over het ontwerp en uitbating."

Evenementenplein

Eerstdaags wordt een aannemer aangesteld om de site op de zeedijk, waar het oude casino stond, te betonneren en zo een tijdelijk evenementenplein in te richten. De tijdelijke speelzaal in de Westendelaan blijft ook open. Het gemeentebestuur is verplicht om de overeenkomst met Napoleon Games tot 2020 te respecteren.

Overigens loopt er nog steeds een onderzoek naar mogelijk gesjoemel en omkoping bij de toekenning van het originele nieuwbouwproject. “Ik heb daar ook staalharde bewijzen van", maakt Dedecker zich sterk.