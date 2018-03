Volgende maand reconstructie van moord op weduwe 31 maart 2018

Op 17 april vindt in de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke een reconstructie plaats van de moord op een 68-jarige weduwe uit Haaltert.





Miriam Van Poel werd op 13 oktober doodgestoken in haar appartement aan de kust door haar nieuwe vriend: een 67-jarige kinesist. Na een turbulente relatie van 5 jaar kwam het opnieuw tot een hoogoplopende ruzie in het tweede verblijf van het koppel. Volgens kennissen wilde Miriam de relatie verbreken, waarop haar vriend haar om het leven bracht met vijf messteken. Tot twee maanden geleden beriep de zestiger zich op z'n zwijgrecht, maar uiteindelijk legde hij toch bekentenissen af. Hij ontkent wel dat hij zijn vriendin met voorbedachten rade om het leven bracht. Volgens zijn advocaat vermoordde hij de vrouw in een opwelling.





