Voetganger wordt onwel en sterft 16 april 2018

In de Normandlaan in Middelkerke is zaterdag rond 14 uur een bejaarde man onwel geworden op straat. De hulpdiensten spoedden zich ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat, reanimatiepogingen konden niet baten. Het slachtoffer liet het leven. De brandweer werd nog opgeroepen om een tent over het lichaam te plaatsen om omstaanders het zicht te beletten. De begrafenisondernemer kwam de man daarna ter plaatse ophalen met een lijkwagen. (BBO)