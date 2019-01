Vier weken werken langs vaart tussen Leffinge en Slijpe Timmy Van Assche

29 januari 2019

15u17 0 Middelkerke In opdracht van het Agenstchap Wegen en Verkeer (AWV) starten op maandag 11 februari werken op de N358 Vaartdijk-Zuid tussen de bebouwde kom van Leffinge en Slijpe.

De weg krijgt een structureel onderhoud, met over de volledige breedte twee nieuwe asfaltlagen. Daarvoor wordt de huidige asfaltlaag eerst een tiental centimeter afgefreesd. Aan de landkant wordt de rijweg, over een breedte van één tot anderhalve meter, opgebroken tot op de fundering. “De rijweg is er verzakt, met grote niveauverschillen tot gevolg. Er wordt extra fundering aangelegd om dit in de toekomst te vermijden”, laat AWV weten. “Voor deze werken wordt de rijweg tussen het einde van de bebouwde kom van Leffinge en de woonkorrel in Slijpe aan de brug richting Middelkerke volledig afgesloten.” De omleiding verloopt in beide richtingen over de snelweg E40/A18 tussen Gistel (afrit 5) en Middelkerke (afrit 4). De werken zullen ongeveer een viertal weken duren. De einddatum is vrijdag 8 maart, maar kan wegens weersomstandigheden opschuiven.