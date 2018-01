Vier verdachten blijven in cel voor campingmoord 20 januari 2018

De raadkamer heeft de aanhouding van vier verdachten in het dossier van de campingmoord in Middelkerke met een maand verlengd. De politie ontdekte in de nacht van 6 op 7 december het lichaam van Mihaël P. (36) in een koffer van een wagen. De man had zware verwondingen in de hals en zijn geslachtsdelen waren in brand gestoken. De feiten vonden plaats in een caravan op camping Marva 3. Huurder Alain D. (43) bracht het slachtoffer samen met Julien B. (28) om na een discussie . Romuald V. (30) zag alles gebeuren en belde Kelly D. (20), die bij hem in het krijt stond. Samen met haar vriend Bruno C. (41) kwam ze over uit Namen. Wie het lijk in de koffer van haar wagen legde, moet nog blijken. Kelly C. verschijnt binnen twee weken voor de raadkamer. (SDVO)