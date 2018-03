Vier bewoners afgevoerd na zware brand 19 maart 2018

02u36 0

In de Leopoldlaan in Middelkerke heeft zaterdag rond middernacht een uitslaande brand gewoed op de gelijkvloerse verdieping van een appartementsgebouw. De bewoners konden op tijd ontkomen en de hulpdiensten verwittigen. "Twee andere bewoners zaten vast op de vierde verdieping door de zware rookvorming in de trappenhal. Ze werden bevrijd met de ladderwagen. Ze hadden alle vier rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis overgebracht", zegt kapitein Arne Ureel van de brandweer van Middelkerke.





De brandweer had het vuur na tien minuten al onder controle. "We hebben nog een hondje gevonden achteraan het huis. Het verkeerde in goede gezondheid. Het gebouw is wel ernstig beschadigd en onbewoonbaar verklaard", besluit Ureel.





De straat bleef enkele uren afgesloten. De bewoners kunnen terecht bij familie. De brand is mogelijk veroorzaakt door kaarsen. (BBO)