VIDEO. Zware brand in leegstaande hoeve gevolg van brandstichting Bart Boterman

28 maart 2019

08u21 1 Middelkerke In de Oostendelaan in Middelkerke is woensdagavond rond 18 uur brand uitgebroken in een leegstaande hoeve. De brand is aangestoken, bevestigt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) die meteen werd ingelicht door de politie.

Het waren voorbijgangers die een grote rookpluim zagen opstijgen boven de hoeve, recht over camping Duinenvallei. De brandweer van Middelkerke ging onmiddellijk ter plaatse en had het vuur relatief snel onder controle. Er was initieel versterking uit Oostende opgeroepen, maar die kon onderweg al terugkeren. Er werden meerdere brandhaarden gevonden. De hoeve, eigendom van de familie Pollentier, staat al jaren leeg en was in slechte staat. Het vuur heeft heel wat extra schade aangericht. De politie is een onderzoek gestart.