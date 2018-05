Vespa Club tevreden na geslaagde Ride Out 25 mei 2018

De tiende Vespa Ride Out was een succes. 187 Vesparijders daagden er op, sommige met echt pareltjes. De organisatie was in handen van Vespa Club Middelkerke. Om stipt 11 uur vertrokken de rijdersvoor een eerste rit van 60 kilometer. Na de middag werd het tweede deel gereden over een afstand van 45 kilometer. Volgend jaar hoopt voorzitter Etienne Eeckman de kaap van de 200 deelnemers te overschrijden.





(BPM)