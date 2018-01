Veroordeeld voor ongeval met 22 gewonden 23 januari 2018

Een 37-jarige motorrijder uit Diksmuide is veroordeeld tot een geldboete van 600 euro en vijftien dagen rijverbod voor het veroorzaken van een verkeersongeval in Middelkerke waarbij 22 gewonden vielen.





Volgens het openbaar ministerie veroorzaakte de dertiger een aanrijding tussen een schoolbus en een vrachtwagen door een gevaarlijk inhaalmanoeuvre. De politierechter volgde die stelling. Een bus van Keolis brengt elke ochtend leerlingen uit Middelkerke naar het Sint-Godelievecollege in Gistel. Die bewuste 28 oktober 2016 was dat niet anders. "Er zaten zo'n veertig leerlingen in mijn bus", herinnert buschauffeur Erica van Raak uit Gistel zich. "Ik draaide vanuit Sint-Pieters-Kapelle de Diksmuidsesteenweg in. Er stond een rij auto's aan te schuiven in de andere richting. Een motorrijder was tussen de auto's aan het slalommen. Ik ben erg bruusk in de remmen moeten gaan." De vrachtwagen die achter de bus reed, kon niet op tijd stoppen. In totaal vielen er 22 lichtgewonden. (MMB)