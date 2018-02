Vernieuwde Zeedijk moet ook beter beschermen bij stormen 13 februari 2018

02u38 0 Middelkerke De plannen om de Zeedijk van Middelkerke en Westende volledig te vernieuwen bestaan al een tijdje, maar nu worden ze meer en meer concreet. Tegen het najaar moet het definitief ontwerp klaar zijn en dan kan begin volgend jaar worden gestart met de eigenlijke werken.

Gezien de omvang van deze werken zal in fases worden gewerkt, voor Middelkerke is het centrale punt het Epernayplein en voor Westende zal dat het Rauschenbergplein zijn. In welke volgorde er gewerkt zal worden staat nog niet vast. De metamorfose van de Zeedijk komt er niet enkel voor het uitzicht maar ook om bewoners beter te beschermen bij hevige stormen en tegen een stijgende waterspiegel. Door de inplanting van 60% groenzones zal een natuurlijk gevoel worden opgewekt en er is ook ruimte voor commerciële zones. Het zeezicht vanop de dijk blijft gegarandeerd. De stranduitbatingen zullen net als de strandbars worden geïntegreerd in de natuur. De verbreding van de dijk met een golfdempende uitbouw van 10 meter zorgt ervoor dat fietsers, wandelaars en horeca-uitbatingen van elkaar worden gescheiden.





Burgemeester Janna Rommel-Opstaele laat weten dat er op regelmatige basis gecommuniceerd zal worden met de inwoners. De vernieuwing van de Zeedijk is een project dat wordt gerealiseerd in samenwerking met de Afdeling Kust. (BPM)