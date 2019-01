Verdachte van campingmoord moet 5 jaar de cel in nog voor proces begint Bart Boterman

07 januari 2019

11u39 0 Middelkerke Een van de verdachten in de zaak van de campingmoord in Middelkerke van begin december 2017 is veroordeeld tot 42 maanden cel. Julien B. (29) kreeg die straf voor een reeks feiten die hij enkele maanden voor de moord pleegde. In januari 2018 kreeg B. ook al 22 maanden cel voor nog andere misdrijven. Zo moet hij al 5 jaar brommen in de cel nog voor het echte proces van het campingmoord begint.

De Brugse strafrechter heeft Julien B. uit Middelkerke deze morgen tot 42 maanden cel veroordeeld. Op 10 en 11 juli 2017 brak hij namelijk binnen bij zijn ex-partner in Middelkerke, waar hij verschillende spullen stal en later verkocht aan een tweedehandswinkeltje in Oostende. Het DNA van Julien B. werd teruggevonden op een achtergelaten pakje sigaretten en uitbaatster van het winkeltje wees Julien B. aan als leverancier. Twee weken eerder had hij nog een fles Bacardi Mojito gestolen in de Carrefour Express in Oostende. In augustus 2017 stal hij enkele nepgeweren op het Countryfestival in Middelkerke en vernielde hij die nacht ook nog het raam en voordeur van een andere ex-vriendin.

Daar bleef het niet bij, want op 23 augustus werd een 27-jarige man overvallen op de Markt van Middelkerke. Het slachtoffer kreeg van een zevental belagers zware klappen en schoppen te verwerken. De daders gingen aan de haal met zijn gsm, portefeuille, schoenen en sleutels. Het slachtoffer verklaarde dat één van de daders ‘Juju’ werd genoemd en een tattoo van een schorpioen op zijn hoofd had. De politie hoefde niet ver te zoeken en trof Julien B. aan in de buurt, met de gestolen gsm. De verdachte verklaarde dat hij de gsm had gekregen van een vriend. Julien B. werd in voorhechtenis geplaatst maar kwam enkele maanden later vrij onder voorwaarden.

Schending van voorwaarden

Op 7 december werd de Middelkerkenaar echter opgepakt op verdenking van moord op Mihael P. uit Oostende. Voor zijn betrokkenheid bij de zogenoemde campingmoord zit Julien B. samen met twee kompanen nog steeds in de cel. Kort voor de moord had het parket echter al besloten om eerdere straffen met uitstel die Julien B. had opgelopen te laten herroepen. Door de reeks feiten van de zomer van 2017 had hij de voorwaarden geschonden. Op 18 oktober 2016 werd B. namelijk voor de correctionele rechtbank van Veurne al veroordeeld tot één jaar voorwaardelijk voor afpersing. De Brugse strafrechter veroordeelde hem op 17 februari 2017 ook tot tien maanden voorwaardelijk voor doodsbedreigingen en verboden wapendracht. Die straffen werden begin januari 2018 omgezet in effectieve celstraffen, wat zijn totaal op vijf jaar en vier maanden cel brengt. En dan moet het proces van de campingmoord nog beginnen.