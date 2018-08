Vanavond Noordzeefakkeltocht 21 augustus 2018

Op de Zeedijk en het strand van Middelkerke vindt vanavond de traditionele Noordzeefakkeltocht plaats. Enkele honderden redders uit alle badplaatsen komen naar Middelkerke afgezakt om er hun moment van het seizoen te beleven. Om 21 uur trekken de redders in colonne over de Zeedijk vanaf Casino Oost naar Casino West en daar gaan ze het strand op om het ruime sop te kiezen. Met een brandende fakkel in de hand zwemmen ze dan terug naar de startplaats en daar wordt de fakkel in het zand geplaatst. Het spektakel wordt ieder jaar bijgewoond door duizenden mensen die alles kunnen volgen vanop de Zeedijk. Er is ook heel wat randanimatie en een vuurwerk. Na de Noordzeefakkeltocht rtrekken de deelnemers naar surfclub De Kwinte in Westende waar een openluchtfuif plaatsvindt. De toegang is gratis en iedereen is er welkom. De Noordzeefakkeltocht werd voor het eerst georganiseerd in 1975 en in 2004 werd de tocht nieuw leven ingeblazen. (BPM)