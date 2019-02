Vanaf volgende maand vragenuurtje voor inwoners voor aanvang van gemeenteraad Timmy Van Assche

13 februari 2019

18u44 0 Middelkerke Vanaf volgende maand mogen inwoners voor aanvang van de gemeenteraad vragen stellen aan het schepencollege.

Het werd in de verkiezingscampagne al geopperd, maar komt er nu daadwerkelijk: het vragenuurtje. Voor aanvang van elke gemeenteraad, om 18 uur, mogen inwoners een uur lang vragen stellen aan het schepencollege. Het concept kon nog niet worden ingevoerd voor de zitting van morgen (donderdag), maar gaat wel in voor de zitting van volgende maand, donderdag 14 maart. “De vragen moeten evenwel gaan over algemene orde en maatschappelijk belang", duidt voorzitter van de gemeenteraad Tom Dedecker. “Persoonlijke aangelegenheden, zoals een boete bijvoorbeeld, gaan we niet bespreken. Inwoners sturen hun vraag vooraf door, zodat wij een antwoord kunnen voorbereiden. Maar zelfs al wordt een vraag gesteld die we niet tijdens het vragenuurtje kunnen behandelen, bezorgen we de mensen een antwoord.” Vragen mogen gestuurd worden naar secretariaat@middelkerke.be of burgemeester@middelkerke.be. Ook een klassieke brief per post wordt aanvaard.

politiek