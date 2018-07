Van Jets en Bony King op Leffingeleuren 24 juli 2018

Met vier nieuwe Belgische namen krijgt de affiche van Leffingeleuren steeds meer vorm. The Van Jets, Flying Horseman, The Bony King Of Nowhere en Portland bevestigen hun komst naar de 42ste editie van het muziekfestival. The Van Jets keren terug naar de plaats waar ze vijftien jaar geleden deelnamen aan de preselectie van Humo's Rock Rally. Muzikaal hebben ze intussen een mooi verhaal geschreven. Flying Horseman zal een groot aantal songs uit hun nieuwe album Rooms/Ruins brengen, maar ook een gulle greep uit hun backcatalogue. The Bony King Of Nowhere keert dan weer terug na enkele jaren van stilte. Dit najaar komt hun nieuwe plaat Silent Days uit, waarvan je dus de avant première op Leffingeleuren mag verwachten. Portland wordt een grote toekomst voorspeld en is een must voor liefhebbers van folk en electronica. Leffingeleuren is er op 14, 15 en 16 september. Info en tickets: www.leffingeleurenfestival.be.





(TVA)