Vader van twee (66) sterft bij ongeval met koersfiets 28 mei 2018

02u26 2 Middelkerke Bij een tragisch fietsongeval op het kruispunt van de Brugsesteenweg en de Leeuwenhofstraat in Middelkerke is zaterdagavond een 66-jarige man om het leven gekomen. Rudy Vanneste werd bij het oversteken gegrepen door een wagen en overleed ter plaatse.

Het ongeval gebeurde even voor 19 uur. Rudy Vanneste (66) uit Diksmuide was een halfuurtje eerder vertrokken met zijn koersfiets, toen het op het kruispunt verkeerd liep. Bij het oversteken van de drukke Brugsesteenweg, werd hij gegrepen door een personenwagen. Door de klap belandde Rudy in de gracht. Het was meteen duidelijk dat zijn situatie ernstig was. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden geen hulp meer bieden. De zestiger stierf ter plaatse. Het parket besloot een verkeersdeskundige aan te stellen om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de wielertoerist, die een helm droeg, voorrang moest verlenen.





Net weer aan het fietsen

Bij zijn familie komt het overlijden van Rudy hard aan. Zij konden gisterenmiddag nog steeds niet vatten wat er gebeurde. "Was hij verstrooid? Zag hij de wagen simpelweg niet komen? Ook voor ons is het onduidelijk", zegt zijn familie. "Het is heel hard om te aanvaarden. Hij was altijd de eerste om te zeggen dat we voorzichtig moesten zijn op de fiets."





Rudy was sinds een jaar op pensioen en besloot enkele weken geleden weer op zijn koersfiets te kruipen om zijn beginnend buikje weg te werken. Zijn familie zal Vanneste naar eigen zeggen herinneren als een enorm harde werker. Rudy laat een vrouw, twee kinderen en vier kleinkinderen achter. (MMB)