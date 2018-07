Vader en zoon riskeren 30 maanden voor mensensmokkel 06 juli 2018

Een Albanese vader en zoon riskeren in de Brugse rechtbank 30 maanden cel en 24.000 euro boete voor mensensmokkel. Arseni Z. (55) staat terecht voor liefst acht feiten. Zijn telefoonnummer kwam begin dit jaar voor in het dossier van een ander onderzoek. Hij had gebeld vanop parkings in Wetteren, Gent, Veurne, Oostkamp en Jabbeke. Op 26 februari kwam de politie tussen op de snelwegparking in Mannekensvere. In de Ford Focus van Arseni Z. werden drie Albanese vluchtelingen aangetroffen, waaronder één minderjarige. De man zou begin dit jaar liefst acht keer mensen gesmokkeld hebben. Hij betrok ook zijn zoon bij de feiten. Die staat geseind, maar kon tot vandaag nog niet opgepakt worden. De advocaat van Z. vroeg om een straf met uitstel. "Hij is niet de harde smokkelaar, want hij was wel degelijk bezorgd om de slachtoffers", pleitte zijn advocate. "Hij had niet door dat wat hij deed strafbaar was. Voor verschillende feiten komt hij trouwens niet in aanmerking. Zijn nummer was actief op de parkings omdat hij er werkte als schoonmaker of als bestuurder van een signalisatievoertuig." Uitspraak op 12 juli. (SDVO)