Vader en zoon 30 maanden in cel voor mensensmokkel 17 juli 2018

Een Albanese vader en zoon hebben in de Brugse rechtbank 30 maanden cel, waarvan 18 effectief gekregen, voor mensensmokkel. Arseni Z. (55) stond terecht voor liefst 8 feiten. Zijn gsm-nummer kwam begin dit jaar voor in een ander onderzoek. Het bleek actief te zijn in Wetteren, Gent, Veurne, Oostkamp en Jabbeke. Op 26 februari kwam de politie tussen op de snelwegparking in Mannekensvere. In de Ford Focus van Z. werden drie Albanese vluchtelingen aangetroffen, onder wie één minderjarige. De man smokkelde begin dit jaar op die manier liefst 8 keer. Hij betrok ook z'n zoon bij de feiten. (SDVO)