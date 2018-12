Uittredend schepen Michel Landuyt en burgemeester Janna Rommel-Opstaele zeggen politiek vaarwel Timmy Van Assche

27 december 2018

13u19 0 Middelkerke Uittredend schepen en gemeenteraadsvoorzitter Michel Landuyt zal niet meer zetelen in de gemeenteraad. Ook afscheidnemend burgemeester Janna Rommel-Opstaele neemt haar zitje niet op.

Daarmee verliest Open Vld in een klap twee van haar bekendste gezichten. Landuyt zal zich volledig toeleggen op de advocatuur, de toekomst van Rommel-Opstaele is nog onduidelijk. Michel Landuyt was dertig jaar actief in de politiek als schepen, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad. Ook Rommel-Opstaele kende een rijke loopbaan en was de afgelopen 24 jaar raadslid, schepen en burgemeester. Bij de verkiezingen van 14 oktober leed Open Vld echter een nederlaag (van 9 naar 6 zetels, red.), waaruit beide politici hun conclusies trekken. Wie in de oppositie de sterke figuur van Open Vld moet worden, is nog niet duidelijk.