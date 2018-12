Uittredend schepen Michel Landuyt en burgemeester Janna Rommel-Opstaele verlaten politiek Open Vld-fractie zal er de komende jaren anders uitzien Timmy Van Assche

27 december 2018

13u19 0 Middelkerke Michel Landuyt neemt afscheid na dertig jaar politiek, waarin hij onder meer schepen en burgemeester was. Ook uittredend burgemeester Janna Rommel-Opstaele neemt haar zitje niet op. De Open Vld-fractie wordt vanaf januari geleid door Bart Vandekerckhove.

Michel Landuyt (59) heeft er een rijke politieke carrière opzitten. Alles begon in met de verkiezingen in 1988 bij de toenmalige PVV. “Ik raakte als voorlaatste op de lijst verkozen in de gemeenteraad", vertelt Landuyt. “Bij de verkiezingen van 1994 werd ik voorgedragen als burgemeester, maar dat ging op het nippertje niet door. Hoe dan ook gebruik ik dit als voorbeeld voor jonge politici: niet de plaats op de kieslijst doet ertoe, wel je persoonlijkheid en enthousiasme.” Tussen 2001 en 2012 was Landuyt burgemeester. De afgelopen zes jaar was hij zowel schepen, onder meer van toerisme, en voorzitter van de gemeenteraad. “Tot mijn hoogtepunten reken ik de aanleg van het Epernayplein, de bouw van cultuurzaal De Branding, het nieuwe politiegebouw en de doortocht van de Tour de France in 2007. Ook de bouw van de Warandetoren, waar ik toch zes jaar aan gewerkt heb, is een mooie verwezenlijking. De toren is een absolute meerwaarde voor het toerisme in onze gemeente. Soms worden zulke projecten zwaar onderschat: het duurt lang om tot een resultaat te komen, maar eens het er staat, is het een succes. Ook de rol van gemeenteraadsvoorzitter wordt soms onderschat.”

Val van Open Vld

Maar Open Vld heeft tijdens de jongste verkiezingen zwaar afgezien: het zakte van negen naar zes zetels. De partij zal de komende zes jaar oppositie voeren tegen de nieuwe meerderheid van Lijst Dedecker en CD&V. Ook Landuyt weet dat de verkiezingen niet goed zijn verlopen. “Als je na achttien jaar in de meerderheid nu naar de oppositie moet, is dat spijtig. Ik zet een stap opzij en zal niet in de gemeenteraad zitten. Als je dertig jaar in de politiek zit, is het tijd om een stap opzij te zetten. De afgelopen zes jaar was de politieke sfeer in Middelkerke slecht. We trachtten met verschillende reglementen, zoals de inperking van het aantal vragen, alsnog tot een normaal debat te komen. Het schepencollege werd te vaak als schietschijf gebruikt.” Landuyt wil zich nu volledig focussen op zijn advocatenassociatie Boutens & Landuyt. “Ook al had ik mijn advocatenpraktijk de afgelopen jaren nooit volledig stopgezet”, aldus nog Landuyt. “Komend jaar las ik alvast een (politiek) sabbatjaar in. Ik kan binnen een jaar nog in het bijzonder comité voor de sociale dienst zitten, maar honderd procent zeker is dat niet.” Open Vld ziet echter nog een bekend politiek gezicht afscheid nemen. Uittredend burgemeester Janna Rommel-Opstaele (61) neemt, na 24 jaar politiek, afscheid. Ze begon als oppositieraadslid, was twee legislaturen lang schepen en pikte in 2013 officieel de burgemeesterssjerp op. Wat zij naast de politiek zal doen, is nog niet bekend. Rommel-Opstaele was niet bereikbaar voor toelichting. Volgens insiders is ze “de kille politieke sfeer en persoonlijke aanvallen moe”. Ze werd de afgelopen jaren alvast flink op de korrel genomen.

Nieuwe start

De Open Vld-fractie zal er vanaf de nieuwe legislatuur lichtjes anders uitzien. Bart Vandekerckhove, uittredend schepen van jeugd, cultuur en onderwijs, wordt de nieuwe fractievoorzitter. Hij zal samen met lokaal partijvoorzitter Frederick Spaey voortrekker worden van de oppositie. “Naast ons zullen ook Geert Galle, Johan Töpke, Mario Declerck en Franky Anys in de oppositie zitten”, zegt Spaey. “In het bijzonder comité voor de sociale dienst (voorganger van het OCMW, red.) zetelen Ronny Reynaert en Carine De Jonghe. Let wel: er zijn nog enkele verschuivingen. Zo kan Reynaert binnen een jaar nog opgevolgd worden door Michel Landuyt, die dan nog een jaartje zal zetelen. Daarna komt Geert Galle in het comité. Maaike Vermote zal Galle binnen twee jaar vervangen in de gemeenteraad. Kijk, oppositie voeren wordt een hele uitdaging. Wat er nu gebeurt, is toch een generatiewissel. Voor velen wordt het een eerste politieke functie, maar wel een stevige leerschool om binnen zes jaar opnieuw beter te doen bij de verkiezingen. Met Landuyt en Rommel-Opstaele zien we twee zeer ervaren politici vertrekken. Achter de schermen zullen ze ons echter nog helpen en bijstaan met raad.” Jean-Marie Dedecker, over enkele dagen officieel burgemeester, is niet onder de indruk van de verschuivingen binnen de partij die hij jarenlang bekritiseerde. “Welke beslissingen ze daar nemen, is hun interne keuken. Maar behalve Johan Töpke zie ik geen enkel nieuw gezicht. Wij beloven alvast een nieuwe politieke stijl. We gaan hen als oppositiepartij eerlijker behandelen dan zij ons de afgelopen jaren. Ik ben tenslotte een democraat.”