Uitbaters restaurant De Roos beginnen met B&B Ten Doele 10 november 2018

02u23 2 Middelkerke Steve D'hoedt en Natacha Vandamme hebben in de meest rustige omgeving van Slijpe een gloednieuwe B&B geopend.

De twee zijn niet aan hun proefstuk toe, want ze baten al meer dan tien jaar het gekende restaurant De Roos uit langs de Kaai in Nieuwpoort. De nieuwe B&B is eigenlijk een oude boerderij die werd omgebouwd. Een deel is de eigen woning geworden van het koppel, het andere gedeelte werd Ten Doele. De twee hebben niets aan het toeval overgelaten om het de verblijvers zo gezellig mogelijk te maken. Steve D'hoedt: "Er zijn vier luxueuze kamers met inloopdouche, er is een jacuzzi op het terras, een sauna en een sport- en fitnessruimte. Van pasen tot oktober kan je ook gebruikmaken van het buitenzwembad. Het grote pluspunt is de rustige, landelijke omgeving". Een restaurant is er niet bij, maar wel heel wat koffie- en theefaciliteiten. Om de rust te bewaren hebben de initiatiefnemers ook gekozen voor de formule 'adults only'. B&B Ten Doele is gelegen in de Ten Doelenstrat 2 in Slijpe. Meer info op www.bnb-tendoele.be. (BPM)