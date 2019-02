UIT ETEN. De Rattevallebrug Timmy Van Assche

26 februari 2019

15u53 0 Middelkerke 31 jaar geleden toverden slager Koenraad Opstaele en kok Claudette David volkscafé De Sleepboot om tot een brasserie. De zaak is intussen wijd en zijd bekend voor zijn grillkeuken en zit veelal stampvol. Terecht?

Wat meteen opvalt, is het oer-Vlaamse interieur met een vette knipoog naar het caféverleden, zoals houten tafels en stoelen die ook bij oma en opa hadden kunnen staan. De ontvangst van Koen is hartelijk op zijn West-Vlaams, met alle streekaccenten erop en eraan. De kaart is ontzettend uitgebreid. Logisch ook, want door de idyllische ligging langs de vaart van Oostende naar Nieuwpoort is De Rattevallebrug een gedroomde tussenstop voor vissers en fietsers op zoek naar een snelle hap en verfrissend drankje. Wij komen hier niet voor de pannenkoeken of wafels, maar voor de specialiteiten van het huis: grillgerechten.

Als voorgerecht kiezen we voor de ‘gegarneerde pastei van het huis’ (10 euro) en rundscarpaccio (14 euro). Onze verrassing is groot wanneer we een kloeke klomp paté krijgen geserveerd met brood, reuzel en rauwkost. Geen voorgerecht, maar een stevig avondmaal op zich. De carpaccio was lekker, zeker ook dankzij de pijnboompitjes. Alleen werd niet gekozen voor blaadjes rucola, maar voor klassieke sla. Op de drankkaart valt vooral het aanbod streekbieren op, met onder meer het huisbier Ratteval Tripel (3,80 euro). Een prima keuze voor de hele avond. En het versgeperst sinaasappelsap komt ook echt recht van de pers – dat mag ook voor 4 euro.

Als hoofdgerecht opteren we voor varkensribbetjes (21 euro). We krijgen ze prima gegaard en goed gekruid op ons bord. Je krijgt echt wel waar voor je geld. Fijne (diepvries)frieten vormden het bijgerecht (inbegrepen in de prijs) en smaakten zozo. We hadden beter voor een klassieke aardappel in de schil gekozen.

Eigenlijk zaten we na het hoofdgerecht eivol, maar de huisbereide warme ‘rattevalletaart’ met kersen en roomijs (5 euro) klonk zo lekker, dat we die wel moesten proeven. En toegegeven: het was een hemelse afsluiter. Het spiesje werd lekker warm opgediend, de kersjes smolten haast in de mond.

Overigens is De Rattevallebrug een kindvriendelijk adresje, buiten is er ook een afgebakend speelpleintje. Ook voor vegetariërs is er een ruime keuze. Kortom: dit is een typisch Vlaamse en oerdegelijke brasserie, zonder franjes maar met democratische prijzen. Degelijk en sfeervol, maar verwacht geen culinaire verrassingen. Niet vergeten: je kan er enkel cash of met kredietkaart betalen, niet met de klassieke bankkaart.

Sterren: 3/5

Bediening: 8/10

Eten: 7.5/10

Comfort: 7/10

Vaartdijk-Noord 64 - Slijpe (Middelkerke)

Telefoon: 059/51.55.11

Open vanaf 11.30 uur, op vrijdag vanaf 18 uur

Voorgerecht: 8-17 euro (hapjes vanaf 5 euro)

Hoofdgerecht: 16-25 euro

Dessert: 5-6.50 euro