Tweedehandsboekenbeurs 08 november 2018

Traditiegetrouw wordt halfweg november in Middelkerke een tweedehandsboekenbeurs georganiseerd. De beurs vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 november van 10 tot 18 uur in de Vrije Basisschool Sint-Jozef in de Kerkstraat 41a in Middelkerke. De opbrengst van de verkoop van de boeken gaat naar de gemeentelijke 11.11.11-actie. Op de boekenbeurs zal ook de campagnestand 'Allemaal mensen' opgesteld staan. De toegang tot de tweedehandsboekebeurs is gratis. (BPM)