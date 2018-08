Twee gewonden bij ongeval 07 augustus 2018

In de Hector Verhaegelaan in Middelkerke gebeurde gisteren rond 12.45 uur een stevig ongeval tussen een Mercedes en een Citroën DS.





De Mercedes, bestuurd door een 78-jarige Duitser, reed de Citroën aan in de flank bij het indraaien. De man had de Citroën, bestuurd door een 33-jarige Belgische vrouw, niet gezien. Beiden werden overgebracht naar het ziekenhuis met lichte verwondingen. De wagens raakten ernstig beschadigd en werden getakeld. De straat bleef een uur lang afgesloten voor het verkeer. (BBO)