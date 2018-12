Twee doden bij zwaar ongeval op E40 in Mannekensvere Mathias Mariën

02 december 2018

20u51 0 Middelkerke Door een zwaar verkeersongeval op de E40 in Mannekensvere vanavond zijn twee mensen overleden. De bestuurder van een personenwagen raakte met de wagen van de weg af en belandde in de middenberm. De chauffeur was op slag dood, de passagier overleed later.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de snelwegparking in Mannekensvere, in de richting van Calais. Hoe het ongeluk juist gebeurde, is vooralsnog onduidelijk. De bestuurder van de wagen zou even voor 19 uur tegen een brugpijler zijn gereden. Daarop begon het voertuig te tollen en kwam het pas in de middenberm tot stilstand.

De brandweer kwam ter plaatse om de twee inzittenden te bevrijden. Eén persoon, de chauffeur, stierf ter plaatse. De passagier, een vrouw, raakte levensgevaarlijk gewond en bezweek aan haar verwondingen in de ambulance.



Door het ongeval is in beide rijrichtingen de linkerrijstrook versperd. “Een verkeersdeskundige komt ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Op dit moment kunnen we nog niks kwijt”, laat het parket weten.