Trucker uur gekneld na botsing in mist 27 maart 2018

Een 34-jarige trucker raakte gisterenochtend zwaargewond bij een botsing in de potdichte mist in de Schoorbakkestraat in Pervijze.





Godfried Lefevere, van de gelijknamige groenten- en fruithandel in Slijpe, botste rond 9 uur achteraan op een 49-jarige Poolse trucker. Het ongeval gebeurde in de zeer dichte mist, ter hoogte van de Schoorbakkebrug. Het zicht was er beperkt tot nauwelijks enkele tientallen meters.





Zware verwondingen

De cabine van de truck van Godfried werd volledig ingedeukt.





De brandweer had meer dan een uur tijd nodig om hem voorzichtig te bevrijden. Hij werd daarna met zware verwondingen aan de benen naar het ziekenhuis van Veurne gebracht.





De Schoorbakkestraat bleef nagenoeg de ganse voormiddag afgesloten tot de trucks getakeld werden.





