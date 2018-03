Truck crasht op middenberm E40 16 maart 2018

02u31 0 Middelkerke Op de E40 tussen Middelkerke en Gistel, richting Jabbeke, is er gisteren zowat de hele voormiddag hinder geweest door een ongeval met een vrachtwagen.

Rond 8 uur verloor een vrachtwagenchauffeur de controle over zijn stuur en eindigde met zijn truck in de middenberm. Niemand raakte gewond, maar de truck van de Nederlandse transportfirma Klarenbeek was wel stevig beschadigd. Door het ongeval moest het verkeer over één rijstrook, met enkele kilometers file tot gevolg.





Takelbedrijf Degrave haalde het gevaarte weg. Het duurde tot na middag vooraleer de rijbaan volledig vrij was. (BBO)