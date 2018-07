Trio speeddealers veroordeeld 28 juli 2018

Drie mannen die op kleine schaal speed of cannabis dealden of gebruikten, zijn daarvoor vrij zwaar gestraft. Op 31 oktober vorig jaar deed de 46-jarige J.D. uit Ichtegem aangifte bij de politie omdat hij op de trein zijn rugzak was verloren. De NMBS vond die terug maar toen de politie de zak in handen kreeg bleken er een weegschaal en drugs in te zitten. J.D. werd gearresteerd en het drugsonderzoek bracht twee afnemers van hem in beeld: de 45-jarige S.D. uit Diksmuide en de 32-jarige K.P. uit Middelkerke. Allen bleken ze kleine hoeveelheden speed te kopen aan J.D. maar dat ontkennen ze. Het parket beticht hen er ook van zelf drugs door te verkopen en vorderde voor hen twee jaar cel, voor J.D. is dat zelfs 37 maanden cel. J.D. werd uiteindelijk net als S.D. veroordeeld tot 2 jaar cel en 8.000 euro boete, K.P. kwam er met een jaar met uitstel en 800 euro effectief goedkoper van af. (JHM)