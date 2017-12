Tramverkeer even stilgelegd na ongeval 02u39 0

Het tramverkeer werd gisterenavond rond 19 uur even stilgelegd na een ongeval. Ter hoogte van de tramhalte in de Emile Verhaegelaan botste een auto tegen een paal en belandde daarna tegen de tramsporen,. Eén tram stond stil vlak bij het ongeval, een andere moest wat verderop halt houden. Bij het ongeval viel één lichtgewonde. Het duurde drie kwartier voor de auto getakeld was. (JHM)