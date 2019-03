Toneelkring Altoos Doende brengt luchtig stuk ‘Cafépraat’ Timmy Van Assche

04 maart 2019

20u58 0 Middelkerke Deze maand presenteert Altoos Doende haar nieuwste toneelstuk, ‘Cafépraat’.

Momenteel zijn de repetities van de productie Cafépraat volop bezig. Een luchtig stuk, zo meldt de toneelkring. “Onze vaste toeschouwers weten dat we elke keer opnieuw proberen een andere stijl te brengen. Deze keer willen we iedereen een aangename avond bezorgen met leuke grappen, spraakverwarring, spitse oneliners en een speciaal concept. We vormen onze toneelzaal om tot een echt café, waardoor het geheel realistisch en intiem overkomt.” Plaats van het gebeuren is zaal De Zwerver in het centrum van Leffinge. “Er worden drie verhalen verteld, elk met een eigen toneelstijl: tragikomedie, komische thriller en klucht.” Als toeschouwer zit je mee aan de cafétafel en hoor je hoe een dochter een belangrijke mededeling heeft voor haar vader, hoe een huurmoordenaar aan een vrouw uitlegt wat er mis liep met de moord op haar man en hoe twee vriendinnen elkaar uit de nood helpen. “De drie scènes lopen in elkaar via een rode draad die leidt naar een verrassende ontknoping.” Er is geen pauze voorzien, maar nadien kan je rustig blijven zitten in de zaal om nog wat na te praten bij een drankje. De voorstellingen vinden plaats op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 maart, telkens om 20 uur. Tickets kosten 8 euro in voorverkoop, 9 euro aan de deur. Info en kaarten: 0493/68.56.37 of altoos.doende@gmail.com.