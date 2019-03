Tom Dedecker over voorstel Groen om Leopoldlaan (deels) autovrij te maken: “Zou ramp zijn voor handelaars” Timmy Van Assche

18 maart 2019

17u33 1 Middelkerke “Waarom maken we van de Leopoldlaan geen winkelwandelstraat?” Dat stelt oppositieraadslid Robin De Lille (Groen) voor ter aanvulling van een mogelijke verlegging van de trambedding. Maar volgens schepenen Van Muysewinkel en Dedecker (allebei LDD) zou dat een slechte zaak zijn voor de lokale handelaars.

Schepen Tom Dedecker stelde in december vorig jaar dat er onderzocht zou worden of de trambedding op termijn kon verlegd worden van de Leopoldlaan naar de Koninginnelaan. Zo zou de Leopoldlaan als winkelstraat aantrekkelijker worden. Robin De Lille, gemeenteraadslid voor oppositiepartij Groen, komt daarom met een aanvullend voorstel. “Ik ben het ermee eens dat de Leopoldlaan aan een facelift toe is. Maar ik denk dat er met andere en minder ingrijpende maatregelen een veel groter effect kan bereikt kan worden”, meent De Lille. “Waarom maken we van de Leopoldlaan geen winkelwandelstraat? In plaats van de tram te weren, maken we de Leopoldlaan beter voor een stuk autovrij. Het stuk tussen de Alexandre Ponchonstraat en de Paul de Smet de Naeyerlaan leent zich bij uitstrek voor een autovrije winkelwandelstraat waar nog plaats is voor tramverkeer. De combinatie van een afgelijnde tramlijn met kuierende wandelaars kan perfect. De nabijheid van opstapplaatsen is bovendien een pluspunt voor shoppers. Voorbeelden hiervan vind je in het Franse Bordeaux en Montpellier, of Amsterdam in Nederland. Met doordachte maatregelen kan dat in Middelkerke een succesverhaal worden, uiteraard met laad- en lostijden voor handelaars in het achterhoofd.” De Lille zegt er ook bij dat het idee kadert in een breed mobiliteitsplan op lange termijn.

Verschil in visie

Maar Lijst-Dedecker-schepenen Eddy Van Muysewinkel Tom Dedecker zien het voorstel als onhaalbaar en houden er een andere visie op na. “We willen de tram verleggen van de Leopoldlaan naar de Koninginnelaan. Vervolgens opperen we voor eenrichting in de Leopoldlaan voor wie van Oostende richting Westende wil rijden en ook eenrichtingsverkeer in de Koninginnelaan, maar dan in de omgekeerde richting. We willen zoiets als de Albert I-laan in Nieuwpoort. In ons idee is er ook ietsje meer plaats voor parking in de Leopoldlaan”, zegt Van Muysewinkel. “Kijk, de Middelkerkse handelaars zijn niet voor het winkelwandelconcept gewonnen. In Westende-Bad werd al eens een soortgelijk proefproject in de zomer uitgevoerd, maar de handelaars sméékten om het autoverkeer overdag terug toe te laten. Stel dat we de trambedding uit de Leopoldlaan wegnemen en verplaatsen naar de Koninginnelaan, dan is die veel te smal om zowel de tram als wagens in beide richtingen door te laten. De Leopoldlaan is nu eenmaal een weg voor doorgaand verkeer. De Lille haalt voorbeelden uit grootsteden aan - ik ben toevallig al in Bordeaux geweest - maar daar zijn de straten tientallen meters breed en die vallen niet te vergelijken met de straten in Middelkerke. We blijven tenslotte een relatief kleine gemeente”, besluit Dedecker.