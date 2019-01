Tom Dedecker (LDD): “Bierweekend moet weer over bier gaan”



Timmy Van Assche

24 januari 2019

14u37 0 Middelkerke Het nieuwe gemeentebestuur wil enkele topevenementen van Middelkerke een nieuwe invulling geven. “De kwaliteit mag en moet omhoog”, zegt schepen voor Toerisme Tom Dedecker (LDD).

De kalender van Middelkerke telt dit jaar weer enkele grote evenementen die veel volk naar de gemeente moeten lokken. Meerderheidspartij LDD kondigde al aan om enkele evenementen een nieuw elan te geven. “Zo willen we het Bierweekend, midden juni, serieus upgraden. De afgelopen editie had meer weg van een kermis, avondmarkt en braderie. Het thema bier was helemaal verdwenen”, zegt toerismeschepen Tom Dedecker (LDD). “Op het Eparnayplein en de zeedijk willen we weer artisanale bieren centraal zetten. Uiteraard mag ambiance niet ontbreken en wordt voor animatie gezorgd, maar het moet wel kwalitatief zijn. Wij willen met de gemeente de motor zijn achter de organisatie van het evenement, terwijl de Dijkraad ons input geeft.”

Ook Carrousel onder de loep

Nog een evenement dat onder de loep wordt genomen, is Carrousel, ook bekend als het visweekend van Westende. “Ook hier moet kwaliteit centraal staan”, vervolgt Dedecker. “Vroeger – en dan spreek ik van zo’n twintig jaar geleden – was folklore echt de rode draad. We zullen qua thema terugkeren naar de periode van de belle epoque, iedereen zal uitgedost zijn in traditionele kledij. Carrousel is een gastronomisch en culinair evenement, maar de afgelopen jaren waren er nochtans amper lokale restaurants bij betrokken. Dat zal dit jaar anders zijn.”

De belangrijkste evenementen van Middelkerke op een rijtje:

• Telenet Superprestige Noordzeecross - 16 februari

• Pasen in Middelkerke - 6 t.e.m. 22 april

• Tastoe ‘Belle Vue’ - 4 en 5 mei

• Feest in het Park - 19 mei

• Carrousel - 8 en 9 juni

• Bierweekend - 14-15-16 juni

• Stripleuk - 23 juni

• BK tijdrijden elite - 27 juni

• Apero Sundays - elke zondag van 30/06 t.e.m. 25 augustus

• Parkies - elke donderdag van 4/7 t.e.m. 22 augustus

• Streetmart - 6-7 juli

• Couleur aan zee - 13-14 juli

• Feest op de Dijk Middelkerke - 10 juli & 6 augustus

• Stripfestival Middelkerke - 20 juli - 12 augustus

• Hapfestival - zaterdag 20-zondag 21- maandag 22 juli

• Feest op de Dijk Westende - 24 juli

• Vlaanderen Zingt - 26 juli

• Nostalgie Beachfestival - 10 augustus

• Patersfeesten & Processie Leffinge - 15 augustus

• Bubbels aan zee - 15-16-17-18 augustus

• Sirene Jogging - 18 augustus

• Countryfestival - 23-24-25 augustus

• Noordzeefakkeltocht - 26 augustus

• Landbouwweekend - 14-15 september

• Champagneweekend - 8 - 9 - 10 - 11 november