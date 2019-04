Toeristische zone uitgebreid: geen bouwwerken meer in hoogseizoen in Kerk- en de Smet de Naeyerstraat Timmy Van Assche

04 april 2019

12u04 0 Middelkerke De toeristische zone waarin niet gewerkt mag worden tijdens het hoogseizoen breidt uit.

De Paul de Smet de Naeyerstraat en de Kerkstraat in Middelkerke worden nu toegevoegd in de stedenbouwkundige verordening die dat verbod op werken oplegt. “Het gaat om een aanpassing aan de realiteit”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Beide straten zijn erg druk bezocht in het vakantieseizoen. Er zijn ook vaak rommel- of avondmarkten. Werfverkeer of torenkranen zouden dus een belemmerende factor kunnen zijn tijdens de drukke vakantiemaanden.”

Het gemeentebestuur organiseerde een openbaar onderzoek en alle bevoegde overheden adviseerden de opname van beide straten gunstig. De gemeenteraad stelt donderdagavond de aangepaste versie van de stedenbouwkundige definitief goed, zodat werken in de Paul de Smet de Naeyerstraat en de Kerkstraat vanaf nu verboden zijn tijdens de maanden juli en augustus.